Минобороны Беларуси не сообщает, кто заменил десантников из 38-й на границе с Украиной

Минобороны Беларуси сегодня шумно осветило возвращение в пункт постоянной дислокации 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, принимавшей участие в так называемом “усилении участков Государственной границы Республики Беларусь”.

Колонна десантников торжественно проследовала по улицам Бреста, и прибыла на территорию части. Военнослужащих встречали хлебом-солью и оркестром. Также для встречи прибыл командующий ССО ВС РБ В.Денисенко.

«Нам чужого не нужно, но и своей земли мы не отдадим. Вы с честью выполнили поставленные задачи. Вы показали местным жителям, что они могут жить и спокойно трудиться на родной земле. Беларусь под надежной защитой», - заявил Денисенко.

Следует отметить, что и Минобороны и Госпогранкомитет РБ в унисон твердили, что перемещения белорусских военных в сторону границы с Украиной обусловлены ротацией 5-ти батальонных групп, обеспечивающих усиление границы. Следовательно, десантники 38-й бригады вернулись в «родные» казармы в рамках упомянутой ротации, а отнюдь не потому, что отпала необходимость в усилении границы.

Проблема в том, что Минобороны не называет тех «счастливчиков», которые заступили на дежурство по усилению границы вместо брестских десантников, что вызывает временное ощущение несуществующей на самом деле деэскалации.