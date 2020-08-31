Генштаб Беларуси заметил усиление военного потенциала соседних стран

Соседние с Беларусью страны наращивают военный потенциал и усиливают и разведывательную деятельность.

Об этом заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Руслан Косыгин.

«На территории соседних стран принимаются беспрецедентные меры по наращиванию как собственных военных потенциалов, так и возможности по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов», — сказал он, не уточняя, о каких странах идет речь и о каком периоде времени.

Косыгин сообщил, сейчас на территории европейских государств проводятся пять крупных мероприятий оперативно-боевой подготовки. На постоянной основе в этих странах находится контингент войск, насчитывающий более 10 тыс. человек, свыше 40 боевых летательных аппаратов и более 500 единиц тяжелой военной техники.

Косыгин не сообщил источники своих данных.