Последнее обновление: 31.08.2020 09:18

Генштаб Беларуси заметил усиление военного потенциала соседних стран

Соседние с Беларусью страны наращивают военный потенциал и усиливают и разведывательную деятельность.

Об этом заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Руслан Косыгин.

«На территории соседних стран принимаются беспрецедентные меры по наращиванию как собственных военных потенциалов, так и возможности по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов», — сказал он, не уточняя, о каких странах идет речь и о каком периоде времени.

Косыгин сообщил, сейчас на территории европейских государств проводятся пять крупных мероприятий оперативно-боевой подготовки. На постоянной основе в этих странах находится контингент войск, насчитывающий более 10 тыс. человек, свыше 40 боевых летательных аппаратов и более 500 единиц тяжелой военной техники.

Косыгин не сообщил источники своих данных.



blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование