Путин продолжает настаивать на своих требованиях к Украине

Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в очередной раз перечислил свои требования к Украине, которые он считает условием вывода войск и заключения мирного соглашения.

По словам пресс-секретаря Эрдогана, разговор состоялся 17 марта по инициативе Путина, утверждает пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, в контексте попыток Эрдогана обеспечить посредничество между Киевом и Москвой для прекращения вторжения России в Украину, передает BBC.

В список требований входит: нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, разоружение Украины до такого уровня, который Кремль признает для себя достаточным, обеспечение "защиты русского языка в Украине", "денацификацию".

Еще одна группа требований Путина касалась временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма, но Калин не стал раскрывать содержания этих пунктов.

Турция заявляет, что не признает законности российской оккупации Крыма, безусловно поддерживает территориальную целостность Украины и требует прекратить вторжение России.

Вместе с тем Турция не планирует вводить санкции против России, объясняя это необходимостью сохранить позицию посредника для переговоров.