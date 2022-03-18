Последнее обновление: 18.03.2022 11:04

США не видят признаков того, что Путин готов остановиться

В США не видят признаков того, что Путин готов остановиться и закончить войну в Украине дипломатическим путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться. Наоборот, если вы послушаете его последние заявления, они наводят на мысль, что он движется в противоположном направлении", - подчеркнул он.

Госсекретарь также добавил, что дипломатия требует ответственного отношения обеих сторон к переговорам и непосредственно деэскалации. Однако, Россия не настроена вести переговоры, передает УНИАН.

"Я не увидел никаких значительных усилий со стороны России, чтобы дипломатическим путем прекратить эту войну, которую она ведет", - отметил Блинкен.

По его словам, Вашингтон будут всячески поддерживать старания Киева дипломатическим путем достичь деэскалации, прекращения огня и выведения российских войск.

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