Последнее обновление: 15.03.2022 11:35

США рассматривают полное эмбарго на торговлю с Россией

Власти США обсуждают полное эмбарго на торговлю с Россией, сообщают американские СМИ.

"США могут ввести полное эмбарго на торговлю с Россией, а также перекрыть стране доступ к международным морским путям", - сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.

Кроме этого, рассматривается возможность ограничений на импорт российского никеля, урана и алюминия, а также сокращение криптовалютних операций для России.

Согласно сообщению, США также продолжат вводить новые санкции в отношении российских предпринимателей и политиков. По данным CNBC, эти предложения "находятся на столе" у руководства США.

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