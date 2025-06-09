В Беларуси установлены статиндексы стоимости строительно-монтажных работ за май

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 68 от 2 июня 2025 года определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ за май.

Согласно документу, установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов (средний по стране – 100.7784), строительных материалов, изделий и конструкций (средний по стране – 100.6386).

Индексы рассчитаны за май 2025 года к апрелю 2025 года.

Постановлением также определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, указанные за май 2025 года к маю 2024 года. Средний индекс по стране составил 114.7011.

Документ вступает в силу после официального опубликования.