Последнее обновление: 09.06.2025 18:00

В Беларуси определены объекты для оснащения автономными источниками электропитания

Постановлением Совета министров № 304 от 6 июня 2025 г. установлен перечень объектов, которые подлежат оснащению автономными источниками питания электроэнергией.

Под автономным источником питания электроэнергией понимается электроагрегат (электростанция), который(ая) позволяет осуществлять питание потребителей независимо от основных источников электроэнергии (энергосистемы)

В перечень включен ряд объектов в учреждениях здравоохранения и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Так, например, в учреждениях здравоохранения, к таким объектам отнесены операционные и родильные, отделения интенсивной терапии и реанимации, помещения, где находятся инкубаторы для выхаживания недоношенных детей, аппараты искусственного кровообращения, электроприемники систем подачи медицинских газов, вакуума и сжатого воздуха в помещения операционных и родовых блоков, вентиляторы, входящие в состав установок кондиционирования воздуха и отделений интенсивной терапии и реанимации и др.

В жилищно-коммунальном хозяйстве – отдельные объекты питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), а также котельные, относящиеся к I категории по надежности теплоснабжения, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей I категории по надежности теплоснабжения, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла.

Решение принято для планирования и осуществления комплекса мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Также документом корректируются ряд постановлений правительства:

Постановление № 304 вступило в силу 7 июня 2025 г.



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