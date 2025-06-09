Nvidia планирует инвестировать в Великобританию

Главный исполнительный директор американского чипмейкера Nvidia Corp. Дженсен Хуан намерен инвестировать в Великобританию, передает CNBC.

"Я думаю, это просто замечательное, замечательное место для инвестиций", - сказал он в ходе панельной дискуссии с премьером Британии Киром Стармером и министром инвестиций Поппи Густаффсон в рамках Лондонской технологической недели.

По словам Хуана, возможности создания ИИ-суперкомпьютеров в этой стране, "естественно, привлекут больше стартапов". В Британии уже "одно из самых богатых ИИ-сообществ на планете", заявил он, отметив такие "прекрасные стартапы", как DeepMind, Wayve и Synthesia.

"Экосистема здесь правда идеальна для старта - не хватает только одного", - сказал топ-менеджер, имея в виду отсутствие суверенной британской ИИ-инфраструктуры. Ранее в понедельник Nvidia объявила о запуске первого в стране отраслевого форума по вопросам суверенного ИИ.

По мнению Хуана, британская экономика также находится в оптимальном состоянии - не перегретом и не чрезмерно охлажденном.

Поставщик облачной инфраструктуры Nscale в ходе Лондонской технологической недели объявил о планах до конца следующего года развернуть в Британии ИИ-инфраструктуру с 10 тысячами чипов Nvidia Blackwell. Еще 4 тысячи таких чипов будут работать на первой в стране ИИ-фабрике облачного провайдера Nebius.