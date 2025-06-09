В Индии намерены расконсервировать десятки угольных шахт

Крупнейшая в мире угледобывающая компания Coal India расконсервирует более 30 угольных шахт, поскольку сектор возобновляемых источников энергии не в состоянии удовлетворить растущий спрос на энергоносители в стране с населением 1,4 млрд человек, многие из которых до сих не имеют доступа к электричеству.

В общей сложности индийская компания откроет 32 ранее закрытых шахты, пишет газета Financial Times.

В настоящее время Coal India управляет 310 угольными копями и обеспечивает три четверти потребностей страны в угле, на который приходится 74% электрогенерации в Индии. По официальной оценке, эта доля должна снизиться до 55% в 2030 году и до 27% к 2047 благодаря развитию возобновляемой энергии.

Инвестиции Индии в экологичную энергетику составили в 2024 году 13 млрд долларов. Между тем, по оценке аналитического центра Ember, Индии требуется инвестировать не менее 68 млрд долларов ежегодно, чтобы добиться поставленной на 2030 год цели.

По оценке Coal India, пик добычи угля в стране придется на 2035 год, после чего добыча начнет снижаться и сократится до минимума к 2070 году.

В прошлом году добыча составила рекордные миллиард тонн, увеличившись на 5%. По прогнозу правительства, добыча продолжит расти на 6-7% в год и достигнет 1,5 млрд тонн в 2030 году, две трети из которых будет приходиться на долю Coal India.

Индия занимает пятое место в мире по запасам каменного угля. С 2018 года сектор угледобычи был открыт для частных компаний, которые получили право становиться собственниками и операторами угольных копей и шахт.

Coal India параллельно инвестирует в возобновляемые источники энергии, чтобы диверсифицировать свой энергетический портфель.