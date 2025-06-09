Fitch подтвердило рейтинг Эстонии на уровне "А+" со стабильным прогнозом

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Эстонии на уровне "А+".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз "стабильный", страновой потолок подтвержден на уровне "AAA".

Рейтинг Эстонии отражает, в частности, высокие стандарты управления, подкрепленные членством страны в ЕС и еврозоне, низкий (хотя и растущий) уровень государственного долга и расходов на его обслуживание. Позитивные факторы уравновешиваются более низким доходом на душу населения в Эстонии по сравнению со странами с аналогичным уровнем рейтинга и небольшими размерами экономики, что делает ее подверженной потрясениям.

Отмечается, что дефицит бюджета Эстонии в 2024 году составил 1,5% ВВП, превысив целевой показатель правительства в 2,7%. Fitch прогнозирует, что дефицит бюджета к 2026 году увеличится до 3,5%, оставаясь высоким из-за увеличения расходов на оборону.

Fitch прогнозирует рост среднегодовой инфляции в стране в 2025 году до 5,3% (с 3,7% в 2024 году) и ее замедление до 3,6% в 2026 году.

По мнению Fitch, к понижению рейтинга могут привести существенное усиление геополитических рисков, которые могут подорвать экономический рост; структурное ухудшение среднесрочных перспектив роста, например, из-за потери конкурентоспособности; устойчиво растущий дефицит бюджета, который увеличивает соотношение долга к ВВП, и снижение уверенности в способности властей стабилизировать ситуацию в среднесрочной перспективе.

Повышение рейтинга может быть обусловлено, в частности, более высокими темпами экономического роста в среднесрочной перспективе, поддерживаемыми политикой, которая не приводит к макроэкономическим, финансовым или внешним дисбалансам; снижением геополитической напряженности.