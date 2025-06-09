Последнее обновление: 09.06.2025 14:19

Китай разрешил поставщикам Ford, GM и Stellantis экспорт редкоземельных металлов

Китайские власти выдали временные лицензии на экспорт компаниям, поставляющим редкоземельные металлы детройтской "большой тройке" автопроизводителей в лице Ford Motor, General Motors и Stellantis. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Как минимум часть этих лицензий рассчитана на шесть месяцев. Какие именно металлы и какой их объем они покрывают, не сообщается.

В апреле КНР приняла решение ограничить экспорт широкого спектра редкоземельных металлов. Страна обеспечивает около 90% всей мировой добычи РЗМ.

Ford в мае был вынужден на неделю остановить производство внедорожников Explorer на чикагском заводе из-за дефицита таких металлов.

Президент США Дональд Трамп, накануне общавшийся по телефону с китайским лидером Си Цзиньпином, выразил надежду на нормализацию торговли РЗМ.

По словам одного из источников Reuters, на прошлой неделе власти Китая также выдали экспортное разрешение поставщикам одной из американских компаний сектора электроники, на этой неделе - поставщикам американской неавтомобильной компании.



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