США ввели новые санкции против "теневой банковской сети" Ирана

Соединенные Штаты в пятницу объявили о новых санкциях против Ирана, которые касаются более 30 физических и юридических лиц, причастных к обходу финансовых ограничений. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Речь идет о первом раунде санкций, направленных против теневой банковской инфраструктуры Ирана с тех пор, как Дональд Трамп возобновил кампанию "максимального давления" на Тегеран.

США считают, что эта сеть помогает Ирану финансировать свои ядерные и ракетные программы и поддерживать военизированные группировки по всему Ближнему Востоку.

Санкции охватывают граждан Ирана и некоторые организации в Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге, причем по крайней мере две из них связаны с иранской государственной танкерной компанией.

Американское Министерство финансов утверждает, что подставные компании в составе сети ведут счета в различных валютах в разных банках, чтобы облегчить платежи подсанкционным иранским организациям, которые продают иранскую нефть.

"Теневая банковская система Ирана является жизненно важным источником для режима, через который он получает доходы от продажи нефти, переводит деньги и финансирует свою дестабилизирующую деятельность", – прокомментировал министр финансов США Скотт Бессент.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы усилил давление на Иран, введя несколько раундов санкций против его нефтяной промышленности и угрожая наказать иностранные компании, которые продолжают покупать иранскую нефть.

Это происходит на фоне усилий администрации Трампа по заключению соглашения с Тегераном, которое ограничило бы иранскую ядерную программу.