Головченко: Те, кто ушел из России и Беларуси, пожалеют - будем максимально импортозамещаться

Беларусь и Россия уходят в режим максимального импортозамещения, заявил после переговоров в Москве в понедельник премьер Беларуси Роман Головченко.

Однако, что он не сказал, так это то, что Россия может воспользоваться этим для скупки или контроля над белорусскими госпредприятиями.

"… Беларуси предоставлен режим супермаксимального благоприятствования Даже какие-то остающиеся вопросы, административные ограничения на поставку белорусской продукции будут ликвидированы", - сказал Головченко.

Более того, по его словам, Россия также предоставит финансирование белорусским производителям в рамках своих программ импортозамещения, многие из которых сведутся к серому реинжинирингу .

"Основные вещи, которые важны, будут разложены до болта. Мы определим, кто будет делать, в какие сроки и за какие средства. Важно сказать о том, что у российских коллег есть понимание, что на нас будет распространяться то финансирование, которое выделяется Российской Федерацией в рамках импортозамещения", - утверждает Головченко.

"Я уверен, что те, кто ушел с рынка, особенно с российского рынка, об этом пожалеет. Мы приняли решение о том, что будем максимально импортозамещаться. Конечно, главная отрасль - это машиностроение, там, где больше заявляют об уходе иностранных компаний. Это автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, микроэлектроника"…

"Отрабатываются взаимные планы поставок, т. е. это не возврат к плановой экономике, но это в этих турбулентных условиях является объективной необходимостью. Мы должны обеспечить как минимум гарантированные поставки оборудования", - уточнил Головченко.