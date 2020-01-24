Лукашенко: Нас раком поставили по углеводородам

Лукашенко заявил, что Россия поставила Беларусь «раком» по углеводородам. Кроме того, он обвинил «кроношпаны» в том, что такие предприятия не соблюдают интересы страны. Также белорусский правитель изложил свое видения термина «импортозамещение»

«Извините, нас раком поставили по углеводородам и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы и прочее… А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Вы должны заниматься конкретным делом. У вас есть сфера – вы ей и занимайтесь. А если вам надо какая-то отдушина, вы ко мне придете и скажете. Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми.

У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам не стоило. А то мы производим продукты питания, девать некуда, нам по импорту каждый год прирост, по поставкам продуктов питания. У нас лес девать некуда, деревообработка своя, - у нас какие-то кроношпаны политику осуществляют и диктуют.

Забудьте, кроношпан должен рядом стоять… Мы их не прессуем, мы их не унижаем. Вот, работать на страну, а потом на другие страны.

Это публично вас предупреждаю. Это всех касается. Слишком порядочные в кавычках стали»

«... (нужно) мониторить внутренний рынок железобетонно каждый день. Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!.. Так во всех странах..»