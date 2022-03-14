Редактор российского ТВ появилась в эфире новостей с антивоенным плакатом

Во время вечернего выпуска новостей на Первом канале российского зомбоящика в кадре появилась девушка с антивоенным плакатом, на котором было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

По предварительным данным, акцию устроила редактор Первого канала Марина Овсянникова. Овсянникова задержана и доставлена в московское ОВД «Останкино».

Перед выходом на протест в прямом эфире она записала видеообращение.

"То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. Россия - страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит только на одном человеке. Этот человек - Владимир Путин", - заявила Овсянникова.

"Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось, мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального, мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны", - добавила она.