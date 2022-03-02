Ходорковский призвал россиян выходить на протесты ради спасения жизней людей

Опальный российский бизнесмен Ходорковский призвал граждан России выходить на протесты с тем, чтобы отвлечь силовиков от участия в войне против Украины и тем самым спасти человеческие жизни

«Путин не справляется, Путин завяз в Украине и для того, чтобы справиться, он бросает туда все, что у него есть - полицию, ОМОН, СОБР. Каждый человек, который сейчас выходит на улицы российских городов. Каждый человек, который выходит на протест - он отвлекает часть сил Путина от убийства украинских граждан.

Ваши 15 суток стоят того, чтобы не дать убить одного мирного человека? Если стоят, то идите на улицу и посидите потом. Я отсидел больше 10 лет, отстаивая то, что я считал правильным. Если вы считаете, правильным чтобы не убивали граждан соседнего государства, просто потому что этому типчику это захотелось - противодействуйте ему. Сегодня выход на улицу - это противодействие убийству людей в Украине», - заявил Ходорковский.