В Сенат США внесен законопроект о санкциях против Беларуси из-за ситуации вокруг Украины

Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд (республиканец, от штата Оклахома) внес в верхнюю палату Конгресса США законопроект о санкциях против Беларуси или любой другой страны, которая, по мнению Вашингтона, будет содействовать "российской агрессии" против Украины.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба законодателя, передает ТАСС.

"Сенатор Лэнкфорд представил законопроект "Об ответственности Беларуси за агрессию", направленный на то, чтобы удержать Беларусь от того, чтобы она разрешала России использовать свою территорию для осуществления вторжения на Украину. Законопроект Лэнкфорда предполагает санкции против Беларуси или любой другой страны, которая содействует продолжающейся и необоснованной агрессии России в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.