Россия может применить химоружие в Украине — генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допускает возможность применения российскими войсками химического оружия.

«В последние дни мы слышим абсурдные заявления (со стороны РФ – ред.) о лабораториях по производству химического и биологического оружия (в Украине – ред.). Теперь, когда эти ложные заявления были озвучены, мы должны сохранять бдительность, потому что не исключено, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием в условиях этой фальсификации информации. Это будет военным преступлением», — сказал Столтенберг, которого цитирует Welt.