Последнее обновление: 22.02.2022 22:41

НАТО предупредила о подготовке Россией "полномасштабной атаки" на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, 22 февраля, что российские военные продолжают готовиться к возможному вторжению в Украину после признания Москвой независимости двух сепаратистских регионов.

"Все указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабное нападение на Украину", - сказал он на брифинге после внеочередного заседания комиссии НАТО-Украина в Брюсселе.

По словам Столтенберга, уже минувшей ночью дополнительные российские войска перешли через украинскую границу на территории в Донбассе, поддерживаемые Кремлем.

"Мы видим дальнейшее вторжение в страну, которая уже подверглась нападению", - заявил он. Глава НАТО отметил, что Запад по-прежнему призывает Россию отступить для деэскалации ситуации. "Никогда не поздно остановить атаку ", - сказал Столтенберг.

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