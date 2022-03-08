Владелец KFC и Pizza Hut приостановил инвестиции в Россию

Yum! Brands (владеющая брендами KFC, Pizza Hut) приостанавливает инвестиции и развитие в России, говорится в сообщении на сайте компании.

«Yum! Brands приостановили все инвестиции и развитие ресторанов в России <...> Yum! Brands также перенаправит всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели», — говорится в сообщении, передает РБК.

В России насчитывается около 1000 ресторанов KFC и 50 заведений Pizza Hut, почти все из них управляются независимыми владельцами по лицензионным или франчайзинговым соглашениям.