Fitch приостанавливает коммерческую деятельность в России

Международное рейтинговое агентство Fitch Group приостановит коммерческую деятельность в России, публикация аналитических отчетов продолжится вне российской территории, сказано на сайте компании.

Речь идет о приостановке операций, которые охватывают кредитные рейтинги и другие услуги, указано в сообщении, «которые Fitch Group предоставляет в России через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions», передает РБК.

В Fitch также отметили, что стремятся поддержать всех своих сотрудников в России.

В начале марта Fitch понизило долгосрочный суверенный рейтинг России в иностранной валюте сразу на шесть ступеней до B (высоко-спекулятивная категория). Аналогичный рейтинг присвоен Беларуси, Монголии, Ливии и Нигерии.