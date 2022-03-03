H&M, Oracle, Netflix и производитель видеоигр EA присоединяются к осуждениям России

H&M, технологическая компания Oracle и многие другие компании в среду прекратили или приостановили бизнес в России из-за нападения на Украину.

Сообщение Oracle в Twitter появилось примерно через три часа после того, как министр цифровой трансформации Украины обратился к компании с просьбой о поддержке. Заместитель министра Александр Борняков сказал Reuters, что Украина обратилась за помощью к 50 разных компаний, что является частью стратегии изоляции России и заставить граждан обернуться против своего правительства.

В последние дни мировые бренды, включая Shell, Apple и Boeing, разорвали связи или прекратили продажи в России с неустанным осуждением вторжения России в Украину.

Москва, которая назвала действия России в Украине "спецоперацией", отреагировала на растущий выход западных инвесторов, временно ограничив продажу российских активов иностранцами. Однако список товаров, потребительских и промышленных, которые больше не будут продаваться в России, с каждым днем увеличивается, передает УНН.

Производитель зимней одежды Canada Goose Holdings (GOOS.TO) заявил в среду, что прекращает все оптовые продажи и продажи электронной коммерции в Россию, а производитель видеоигр Electronic Arts Inc изымает российские команды со своей футбольной игры "FIFA 22" и "NHL 22".

Mercedes-Benz Group в среду заявила, что приостановит экспорт легковых автомобилей и микроавтобусов в Россию, а также местные производства, соблюдая аналогичные меры, закрыли Ford и BMW.

Netflix остановил работу над всеми проектами в России из-за вторжения в Украину. В разработке стримера было четыре российских оригинала, включая сериалом криминального триллера Даши Жук, который снимался и был приостановлен. Сериал 1990-х годов был вторым оригинальным сериалом Netflix, который снимался в России после фильма "Анна К", который завершился в прошлом году. Компания добавила, что оценивает влияние текущих событий.

В понедельник The Walt Disney Company объявила, что так же приостанавливает все театральные выпуски в России , включая фильм Pixar "Turning Red", премьера которого в стране запланирована на 10 марта.

Каннский кинофестиваль объявил во вторник, что не будет принимать российских делегаций или посетителей, имеющих связи с правительством страны-агрессора, а фестиваль Series Mania и MipTV заявили, что не будет российского присутствия на ответных мерах в соответствии с санкциями французского правительства против России.