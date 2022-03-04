Власти России будут расценивать уход иностранной компании как умышленное банкротство

Первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов видит три варианта развития отношений с иностранными компаниями, работающими или работавшими в России.

Белоусов говорит, что многие иностранные компании не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются "с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов".

По его словам, в этой ситуации он видит три варианта. Первый - это когда компания продолжает полноценную работу в России. Во втором варианте иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров и впоследствии смогут вернуться на российский рынок - по словам Белоусова, некоторые на это уже согласились.

"И третий вариант – когда компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. Мы к этому относимся, как фактически к умышленному банкротству", – отмечает Белоусов.

По его словам, в этом варианте Россия будет вмешиваться в ситуацию через процедуру ускоренного банкротства.