Сингапур ввел санкции против России

Сингапур присоединился к международным санкциям против России за то, что она пошла войной против Украины, и ввел санкции против российских банков ВТБ, Промсвязьбанк и ВЕБ.РФ.

"Санкции и ограничения направлены на то, чтобы ограничить способность России вести войну против Украины и подорвать ее суверенитет", - сообщает МИД Сингапура.

Сингапур вводит экспортный контроль в отношении товаров, которые могут быть непосредственно использованы в качестве оружия, направленного против Украины и ее граждан.

"В связи с этим вводится запрет на передачу в Россию: товаров военного назначения и всех категорий товаров "Электроника", "Компьютеры", "Телекоммуникации и информационная безопасность". Перечня товаров двойного назначения указа о стратегических товарах (контроле) 2021 года", - завили в ведомстве.

Страна введет финансовые меры, направленные на установленные российские банки, организации и деятельность в России, а также деятельность по сбору средств в интересах правительства РФ.

Провайдерам услуг цифровых платежных токенов прямо запрещено проводить транзакции, которые могут помочь обойти эти финансовые меры.

Эти меры распространяются на все финансовые учреждения Сингапура, включая банки, финансовые компании, страховщиков, посредников на рынках капитала, биржи ценных бумаг и поставщиков платежных услуг.