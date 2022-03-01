ООН призвала мир собрать 1,7 млрд долларов на помощь Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к мировому сообществу с призывом выделить 1,7 млрд долларов для оказания срочной гуманитарной помощи населению Украины в условиях военного вторжения России.

По оценкам всемирной организации, в ближайшие месяцы около 12 млн человек внутри Украины и более 4 млн украинских беженцев в соседних странах будут нуждаться в помощи и защите, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) во вторник, 1 марта.

"Это самый мрачный час для народа Украины, - заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. - Сейчас нам необходимо активизировать наши усилия для защиты жизни и достоинства простых украинцев. Мы должны проявить сострадание и солидарность".

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, собранные средства пойдут в числе прочего на предоставление жилья, медицинской помощи и питьевой воды. При необходимости организация расширит существующие программы помощи или создаст новые, сказал он, передает DW.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил журналистам в Женеве, что только за последние 24 часа Украину покинули еще 150 тысяч человек, в результате чего общее число беженцев достигло порядка 677 тысяч. Он отметил, что это "вызывает крайнее беспокойство".

По словам Гранди, примерно половина этих людей сейчас находятся в Польше, еще 90 тысяч - в Венгрии, 60 тысяч - в Молдове, 50 тысяч - в Словакии и 40 тысяч - в Румынии. Потребности в помощи могут значительно возрасти в ближайшие дни, особенно если обстрелы городов усилятся, вынуждая жителей в спешке покидать свои дома, добавил он.