ООН попросила у доноров более $4 млрд. на гуманитарную помощь украинцам

Организация Объединенных Наций и партнеры 15 января обратились к донорам с просьбой выделить 4,2 миллиарда долларов на поддержку пострадавших от войны общин в Украине и украинских беженцев общин, которые их принимают, в течение 2024 года.

По данным ООН, за почти два года после вторжения России в Украине в гуманитарной помощи нуждаются 14,6 миллионов человек или 40% населения. Около 6,3 млн человек покинули страну и остаются беженцами, преимущественно в Европе.

Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA) координирует реагирование внутри Украины. Этот План гуманитарных потребностей и реагирования требует 3,1 миллиарда долларов США на 2024 год и направлен на 8,5 миллионов человек.

УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев, координирует Региональный план реагирования на беженцев (RRP), на который требуется 1,1 млрд долл и который направлен на 2,3 миллиона беженцев и принимающих общин.

В целом два высокоприоритетных плана ООН направлены на поддержку около 10,8 миллионов человек в Украине и регионе.

"Сотни тысяч детей живут в общинах на передовой войны, напуганные, травмированные и лишенные своих базовых потребностей. Один только этот факт должен заставить нас сделать все возможное, чтобы предоставить Украине больше гуманитарной помощи", - прокомментировал Генеральный секретарь по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

Украинские беженцы в соседних странах также нуждаются в усилении и постоянной поддержке. Несмотря на усилия по инклюзии, только половина детей-беженцев школьного возраста учится в школах в принимающих странах, в то время как четверть беженцев, нуждающихся в помощи, имеют проблемы с доступом к медицинской помощи.

Лишь от 40 до 60% заняты, часто ниже своей квалификации, и многие из них остаются уязвимыми, не имея средств для себя.