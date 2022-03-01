США высылают 12 российских дипломатов при ООН, сообщила представитель миссии США при организации Оливия Долтон, назвав лиц, объявленных персонами нон-грата, "сотрудниками разведки".

Российские дипломаты "злоупотребили своими привилегиями проживания в стране, участвуя в шпионской деятельности", объяснила она. Это несовместимо с национальной безопасностью США, добавила Долтон. Вашингтон действует в соответствии с Соглашением о штаб-квартире ООН, указала представительница американской миссии.

Долтон не уточнила, в какой срок россияне должны покинуть Соединенные Штаты. В то же время постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщил, что дипломатам предписано уехать до 7 марта, передает DW.

Решение Вашингтона принято на фоне военного вторжения России в Украину, вызвавшего резкое осуждение множества стран. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Лавров были внесены в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Австралии и Канады. Американские власти призвали всех граждан США незамедлительно покинуть Россию.