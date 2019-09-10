ЦРУ эвакуировало из России близкого к Путину американского шпиона

По информации телеканала CNN, в 2017 году американская разведка была вынуждена эвакуировать из РФ секретного агента из окружения высшего российского руководства.

Сотрудник "высочайшего уровня" работал на протяжении более чем десяти лет на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и являлся источником информации непосредственно из Кремля и высших структур национальной безопасности, сообщила телекомпания во вторник, 10 сентября, со ссылкой на целый ряд неназванных источников из администрации президента США Дональда Трампа.

Согласно этой информации, агент имел непосредственный доступ к президенту РФ Владимиру Путину и даже имел возможность предоставлять снимки документов с рабочего стола российского лидера.

Решение об эвакуации самого ценного поставщика информации из Кремля было принято после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в США в мае 2017 года, указывается далее. Во встрече в Овальном кабинете Белого дома, помимо Лаврова, участвовал тогдашний посол России в США Сергей Кисляк. При этом Трамп сообщил российской стороне полученные от Израиля сведения о террористах "Исламского государства" в Сирии.

Спецслужба опасалась, что Трамп поделился с руководством РФ и другой секретной информацией, в частности, исходившей от американского осведомителя. Источник телеканала, непосредственно участвовавший в обсуждении эвакуации агента, сообщил, что в ЦРУ предполагали многократное неверное обращение Трампа с данными разведки, что могло способствовать разоблачению осведомителя.

Имя предполагаемого шпиона CNN не называет, уточняя, что ему известна дополнительная информация о нем, не разглашаемая из опасений поставить его под угрозу.

В ЦРУ в ответ на запрос CNN опровергли эти данные.

"Предположения о том, что взаимодействие президента с разведслужбами стало причиной эксфильтрации агента, являются ошибочными", - сообщила пресс-секретарь ведомства Бриттани Брэмелл.

В свою очередь представитель Белого дома Стефани Гришэм отметила, что "сообщение CNN не просто не соответствует истине, оно представляет потенциальную угрозу жизни людей".

Между тем газета The New York Times пишет, что данный осведомитель сыграл важную роль в выводах ЦРУ о том, что Путин отдал распоряжение о проведении кампании по вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.

По информации издания, близкий к Путину агент позволял властям США составить наилучшее представление о ходе мыслей и распоряжениях российского президента. Он являлся поставщиком ключевой информации, позволившей ЦРУ сделать заключение о том, что Путин поддерживал кандидатуру Трампа на президентских выборах и лично отдал приказ о хакерской атаке на Национальный комитет Демократической партии, указывается далее в материале.

По данным телеканала NBC News, вывезенный из РФ шпион в настоящее время может проживать неподалеку от американской столицы. После публикации CNN журналист NBC News прибыл к дому предполагаемого агента близ Вашингтона и позвонил в дверь. Через пять минут к нему подошли двое мужчин, которые представились друзьями русских жильцов и спросили корреспондента, что он здесь делает, сообщил NBC News. По данным телеканала, бывший высокопоставленный российский чиновник живет под своим настоящим именем, но находится под охраной американского правительства.

При этом журналисты ссылаются на мнение двух источников в ФБР, считающих, что проживающий под Вашингтоном человек является именно тем агентом, о котором ранее сообщили CNN и The New York Times. Телеканал не называет его имя, указывая на соответствующую просьбу американских официальных лиц, которые считают, что раскрытие этой информации может угрожать его жизни.

В МИД РФ опровергли информацию американских СМИ о предполагаемом американском агенте, ранее входившем в ближайшее окружение российского президента. "Сложно комментировать часть, связанную с "очень ценным агентом". Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя", - заявил высокопоставленный сотрудник российского внешнеполитического ведомства "Коммерсанту".

В Совете Федерации заявили о попытке CNN "дискредитировать президента США". "Разумеется, все это откровенный фейк", - заявил на своей странице в Facebook член комитета по обороне и безопасности высшей палаты российского парламента Франц Клинцевич. Он подчеркнул, что "ни о каком американском информаторе, работавшим "внутри российского руководства", в принципе не может быть речи".

В то же время в русскоязычных Telegram-каналах появилась информация о том, что американским агентом мог являться бывший сотрудник администрации Путина Олег Смоленков, выехавший в июне 2017 года с женой и тремя детьми в Черногорию и не вернувшийся после этого в Россию.