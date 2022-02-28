Последнее обновление: 28.02.2022 18:13

Нацбанк РБ с 1 марта приостанавливает действие расчетных величин стандартного риска

Национальный банк С 1 марта 2022 года приостанавливает действие расчетных величин стандартного риска в отношении белорусских банков, сообщила пресс-служба ведомства.

Регулятор с 1 марта 2019 года ввел в действие систему мер макропруденциального характера, направленную на ограничение системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом.

В качестве индикатора, указывающего на повышенный уровень риска реализуемых банками бизнес-моделей, используется превышение устанавливаемых банками процентных ставок по новым банковским вкладам (депозитам), кредитам и эмитированным облигациям над соответствующими расчетными величинами стандартного риска.

Регулятор не стал комментировать свое решение.

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