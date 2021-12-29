Последнее обновление: 29.12.2021 16:04

Альфа-Банк купил Франсабанк

Банк с российским капиталом, Альфа-Банк приобрел 99.98% акций Франсабанка, банка с ливанским капиталом.

«Сумма сделки составила 27 млн. рублей. Интеграция должна завершиться в течение 2022 года», - говорится в сообщении покупателя.

В Альфе-банке обещают клиентам Франсабанка максимально комфортный и бесшовный переход на обслуживание.

Альфа-Банк занимает 7-е место по активам на рынке Беларуси.

Франсабанк является дочерним банком крупнейшего ливанского Fransabank S.A.L. с 2008 года и занимает 20-ое место по активам на банковском рынке Беларуси.

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