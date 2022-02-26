Лукашенко обещает представителям Украины безопасность в случае переговоров в Минске

Лукашенко утверждает, что готов предоставить площадку для мирных переговоров по урегулированию конфликта в Украине на фоне беспрерывного вторжения российских войск в Украину с территории Беларуси.

"Вот сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку", - заявил Лукашенко.

"В первый день я предложил. Они должны были приехать завтра. Владимир Путин мне позвонил и сказал… Ну там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку. Слушайте, Киев фактически окружен, а они разглагольствуют. Люди гибнут, а они еще разглагольствуют! Но позицию президента России вы вчера слышали, она озвучена. Он со мной разговаривал на эту тему. Я ему сказал: пожалуйста, дверь открыта - в любом месте, хоть во Дворце Независимости. Обеспечим все: встретим, скажем, покажем, расскажем. И полная безопасность. Приезжайте", - сказал Лукашенко.