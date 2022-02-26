Последнее обновление: 26.02.2022 09:35

США ввели санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

США вслед за ЕС, Канадой и Великобританией ввели санкции против президента России Владимира Путина.

В опубликованном Минфином США санкционном списке также министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Генштаба Валерий Герасимов.

OFAC внесло Путина в список SDN, отметив, что крайне редко приходится вносить в санкционный черный список действующего главу государства (другие примеры: Александр Лукашенко или президент Сирии Башар Асад). Путин как главнокомандующий Российской Федерации ответственен за «военное вторжение» на Украину, объяснили в Минфине США, передает РБК.

Путину запрещается въезд в США, кроме случаев, специально определенных американскими властями.

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