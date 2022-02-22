США готовы ввести санкции против ВТБ и Сбербанка в случае вторжения

США введут санкции против Сбербанка и ВТБ, если Россия «продолжит вторжение» на Украину, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Он призвал представителей российских элит, которые не попали в опубликованный во вторник санкционный список, быть начеку. Чиновник добавил, что Вашингтон и его партнеры готовы ввести пакет экспортных ограничений в случае полномасштабного вторжения, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

О возможном введении санкций против ВТБ и «Сбера» в случае дальнейшей эскалации также со ссылкой на источник сообщил Bloomberg. Собеседник издания заявил, что в случае «вторжения» ни одно финансовое учреждение в России не будет в безопасности.

Представитель властей также сообщил, что газопровод «Северный поток-2» не будет запущен и 11 млрд долларов были потрачены на него впустую, сообщает ТАСС.

Кроме того, США могут расширить список товаров, для экспорта которых в Россию американским поставщикам придется получать лицензию, которые власти в большинстве случаев не будут выдавать.

Во вторник Соединенные Штаты объявили о «первом транше» финансовых санкций против России в связи с признанием ею независимости ДНР и ЛНР. В санкционный список Минфина попали ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк и 42 их дочерних предприятия.

В числе попавших под персональные санкции оказались глава Промсвязьбанка Петр Фрадков (сын главы РИСИ Михаила Фрадкова), член правления ВТБ Денис Бортников (сын главы ФСБ Александра Бортникова) и генеральный директор VK Владимир Кириенко (сын первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко).

Санкции против России ввела также Великобритания. В список попали Промсвязьбанк, банк «Россия», Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и Генбанк. Кроме того, санкции были введены против трех россиян: Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.

В санкционный список Евросоюза вошел 351 депутат Госдумы, поддержавший обращение к президенту о признании республик Донбасса, и еще 27 физических и юридических лиц.