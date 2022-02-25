Последнее обновление: 25.02.2022 11:20

Лавров: Путин спасает Украину от гнета нацистов, геноцида и русофобии

Специальная военная операция на Украине проводится для того, чтобы освободить украинцев «от гнета» и дать им сам выбрать свое будущее.

Такое заявление допустил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече главарями «МИД» Л/ДНР.

«В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Путин принял решение проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с тем, чтобы освободившись от этого гнета украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее», — заявил Лавров, передает РБК.

Он повторил обвинения в адрес «киевского режима», что власти Украины встали на путь русофобии и геноцида жителей Донбасса.

Лавров также сказал, что «наши западные коллеги» поддерживали киевский режим, поощряя «бурное становление неонацизма и русофобии», а также разрушение минских договоренностей.

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