Замглавы администрации Ялты уволили за поддержку протестов в Беларуси

Замглавы городской администрации Ялты Михаила Загорцева уволили за поддержку антиправительственных протестов в Беларуси.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу администрации города Ивана Имгрунта, передает РБК.

«Да, правда. Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», — сказал глава Ялты.

В середине августа Загорцев опубликовал видеообращение, в котором выступил в поддержку протестов в Беларуси. В частности, он предположил, что демонстрации разгоняли в том числе российские силовики.

На должность замглавы администрации Загорцев был назначен 21 сентября. Он должен был курировать сферы ЖКХ и транспорта. После этого в СМИ появилась информация, что в августе замглавы записал видеообращение по ситуации в Беларуси.

62-летний Михаил Загорцев до 2010-го возглавлял администрацию Ленинского района Бобруйска, затем был председателем Бобруйского городского совета депутатов. В 2011–2020 годах — председатель Смолевичского районного исполнительного комитета.