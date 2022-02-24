Великобритания вводит санкции против ВТБ и Аэрофлота, режима Лукашенко

Премьер-министр Великобритании объявил о новых санкциях против России в ответ на вторжение в Украину.

Джонсон заявил в обращении к Палате общин, что Великобритания сделает все возможное, чтобы оказать поддержку Украине, сообщает Sky News.

"Это отвратительное и варварское предприятие Владимира Путина должно закончиться провалом", — добавил он.

Британский премьер объявил, что его страна предпримет 10 следующих мер:

- заморозка активов всех крупных российских банков, включая немедленную заморозку активов ВТБ, активы которого составляют 154 млрд фунтов стерлингов;

на следующей неделе примет закон, запрещающий всем российским компаниям привлекать финансирование на рынках Великобритании;

введет санкции против физических и юридических лиц и их дочерних компаний, в состав которых входит Ростех - крупнейшая оборонная компания России;

- ограничит возможность приземляться в Великобритании "некоторым самолетам", а авиакомпания "Аэрофлот" будет запрещена в Великобритании;

- немедленно приостанавливает использование экспортных лицензий в Россию на электрические компоненты или детали военных грузовиков;

- "в считанные дни" примет, запрещающий широкий спектр экспорта высоких технологий в Россию;

- ограничит сумму депозитов, которые граждане России смогут хранить на банковских счетах в Великобритании;

- будет работать с союзниками по G7 и НАТО, чтобы закрыть доступ России к платежной системе SWFIT.

Борис Джонсон также заявил, что перечисленный комплекс мер будет распространен на Беларусь.