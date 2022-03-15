Великобритания лишает Россию и Беларусь тарифа наибольшего благоприятствования

Великобритания лишает сотни товаров из России и Беларуси режима наибольшего благоприятствования, вводит 35-процентную пошлину на импорт ряда российских товаров, включая водку. Лондон вслед за ЕС запрещает экспорт предметов роскоши в Россию.

"Великобритания лишает Россию и Белоруссию в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования для сотен экспортных товаров, отнимая ключевые преимущества членства в ВТО у обеих этих стран", - говорится в распространенном сегодня заявлении британского правительства.

Также Лондон вслед за ЕС и "вместе с союзниками по G7 запретит экспорт предметов роскоши в Россию". Он затронет автомобили, одежду, произведения искусства, передает Интерфакс.

Кроме того, правительство Британии приняло решение обложить дополнительными 35-процентными тарифами сверх текущих список товаров на сумму более 900 млн фунтов стерлингов, включая водку. Речь идет о следующих товарах: железо, сталь, удобрения, древесина, шины, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железная руда, машины, суда, напитки (включая алкогольные), водку, уксус, стекло и изделия из него, произведения искусства, антиквариат, меховые шкуры и искусственный мех, белая рыба и другие. Продукция была выбрана таким образом, чтоб минимизировать влияние на британскую экономику и увеличить - на российскую, отмечается в сообщении.