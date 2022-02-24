Последнее обновление: 24.02.2022 14:19

ГПК Беларуси: Украина закрыла все пункты пропуска на границе с РБ

Все пункты пропуска Украины на границе с Беларусью приостановили свое функционирование на неопределенный срок, сообщает Госпогранкомитет Беларуси со ссылкой на имеющуюся информацию.

«По информации украинской стороны пропуск через украинско-белорусскую границу граждан Беларуси, которые возвращаются с территории Украины в Беларусь, будет осуществляться через украинский пункт пропуска Выступовичи (с белорусской стороны – Новая Рудня). В свою очередь, белорусская сторона не прекращала оформление лиц и транспортных средств. Информация об организации выезда граждан Беларуси из Украины через другие украинские пункты пропуска уточняется», - говорится в сообщении.

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