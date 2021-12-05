Беларусь грозит Украине жестким ответом в случае нарушения границы

Минобороны Беларуси вручило ноту протеста военному атташе Украины из-за нарушений государственной границы.

"5 декабря 2021 года в департамент международного военного сотрудничества министерства обороны вызвали военного атташе при посольстве Украины в Беларуси, ему вручила ноту протеста из-за участившихся нарушений украинской стороной государственной границы Беларуси в воздушном пространстве. Поводом стало нарушение 4 декабря 2021 года госграницы Беларуси в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе н. п. Новая Рудня", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РБ.

Госпогранкомитет РБ сообщил, что 4 декабря около пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда украинский военный вертолет Ми-8 на высоте приблизительно 100 м. пересек госграницу и вторгся на территорию Беларуси на глубину до 1 км. Украинская погранслужба опровергла это заявление.

"Украина избегает диалога для разрешения спорных вопросов по линии международного военного сотрудничества и контролю над вооружениями, что очень тревожно",- сказано в сообщении Минобороны.

«Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины. Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении». – отмечается в сообщении.

В свою очередь официальный представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов пообещал жесткие ответные меры в случае новых нарушений государственной границы со стороны Украины.

"При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко", - сказал Павлов в эфире тв.