Нацбанк Украины ограничил выдачу наличных и операции на валютном рынке

Национальный банк Украины (НБУ) запретил кредитным организациям страны проводить расходные операции по счетам граждан России, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

«Национальный банк оперативно принял постановление, которым предусмотрено приостановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НБУ, пишут «Ведомости».

НБУ принимает меры для сохранения стабильности финансовой системы, максимального обеспечения деятельности Вооруженных сил Украины и работы объектов критической инфраструктуры, добавил Шевченко. Среди прочих мер, реализованных регулятором:

- Ограничение на снятие наличных средств до 100 000 гривен в сутки. Это не касается зарплат и социальных выплат, а также предприятий, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, правительства и других отдельных случаев;

- Полный запрет на предоставление наличных в иностранной валюте. Это также не распространяется на вышеуказанные случаи;

- Приостановка работы валютного рынка Украины, кроме операций по продаже иностранной валюты клиентами;

- Закрепление официального курса валют по состоянию на 24 февраля;

- Введение моратория на осуществление трансграничных валютных платежей для всех, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, правительства, а также отдельных случаев.