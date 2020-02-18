Последнее обновление: 18.02.2020 13:57

Денежные переводы в Украину из-за границы достигли $12 млрд. в 2019 году

Объем частных переводов на Украину из-за границы в 2019 году составил 12 млрд долларов. Об этом сообщил во вторник Национальный банк Украины (НБУ).

«По предварительным оценкам НБУ, в 2019 году объем частных переводов как по официальным, так и по неофициальным каналам на Украину из-за рубежа составил почти 12 млрд долларов, с Украины за рубеж - почти 600 млн долларов», - отмечается в отчете Центробанка. По сравнению с 2018 годом сумма переводов возросла на 8%, отмечает НБУ, передает ТАСС.

При этом сумма официальных переводов на Украину составила лишь 2,3 млрд долларов, из страны - почти 400 млн долларов. Больше всего средств поступило из США (18%), Израиля (14%), Италии (9%), России и Польши (по 7%).

В то же время украинцы больше всего частных переводов делали в Россию (31%), Грузию (11%), Азербайджан (6%), по 5% в Китай и Узбекистан. С Украины отправлялись также переводы в другие 195 стран (42%).

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