Нацбанк Украины продал $200 млн. для поддержки курса гривны

Национальный банк Украины на этой неделе после почти двухмесячного перерыва возобновил валютные интервенции и продал для поддержки гривны 200 млн долл. США.

Как сообщила пресс-служба регулятора, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке в целом, в отдельные периоды в течение года курс гривны снижался. В частности, такая ситуация наблюдалась в марте и в конце мая-начале июня, после чего начинался обратный тренд.

«При необходимости Национальный банк и в дальнейшем будет сглаживать избыточные колебания в сторону обесценивания и может вернуться к интервенциям по покупке валюты, если начнется обратный тренд», - говорится в сообщении.

Отмечается, что усиление колебаний в начале октября вызвано снижением предложения валюты при одновременном росте спроса под влиянием психологических факторов.

«При режиме гибкого курсообразования колебания курса являются реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике и в мире. После периода усиленных колебаний рынок всегда находит точку равновесия и происходит обратный тренд», - подчеркнули в НБУ.

По информации регулятора, объем международных резервов на протяжении последних месяцев колеблется в пределах 21-22 млрд долл. и является достаточным для сглаживания текущих колебаний на валютном рынке.

С начала года украинская гривна укрепилась к доллару на 12,6%.