Международные резервы Украины превысили $21,8 млрд

Международные резервы Украины на 1 августа составили 21,84 миллиарда долларов, что на 5,8% выше показателя на начало июля, сообщает Национальный банк Украины.

Рост резервов в июле обусловлен покупкой регулятором валюты на межбанковском рынке, передает УНИАН.

Согласно сообщению, положительной динамике резервов в течение прошлого месяца способствовали благоприятная ситуация на валютном рынке, которая сложилась вследствие роста интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, а также сохранение положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта и умеренных объемов импорта.