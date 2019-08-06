Последнее обновление: 06.08.2019 17:13

Международные резервы Украины превысили $21,8 млрд

Международные резервы Украины на 1 августа составили 21,84 миллиарда долларов, что на 5,8% выше показателя на начало июля, сообщает Национальный банк Украины.

Рост резервов в июле обусловлен покупкой регулятором валюты на межбанковском рынке, передает УНИАН.

Согласно сообщению, положительной динамике резервов в течение прошлого месяца способствовали благоприятная ситуация на валютном рынке, которая сложилась вследствие роста интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, а также сохранение положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта и умеренных объемов импорта.

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