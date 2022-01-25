Байден и Джонсон обсудили «беспрецедентный пакет санкций» против России

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также лидеры ряда европейских стран, Евросоюза и НАТО обсудили развитие ситуации вокруг Украины, в том числе санкционные меры против России на случай эскалации конфликта.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Mirror.

Политики в режиме онлайн обсудили усилия по сдерживанию «российской агрессии», в том числе путем подготовки серьезных экономических издержек для Москвы и укрепления обороны восточного фланга НАТО.

По результатам встречи было решено, что в случае «вторжения» на Украину против России необходимо ввести «беспрецедентный пакет санкций». При этом лидеры подчеркнули, что дипломатические переговоры являются «первоочередной задачей». «Они также согласились с тем, что международное сообщество не должно терпеть никаких действий, которые подрывают суверенитет Украины», — добавили в пресс-службе британского премьера.

Угрозы новых санкций против России со стороны европейских государств начали появляться с осени прошлого года, когда западные СМИ и официальные лица сообщили о подготовке российского «вторжения» на Украину. Неоднократно назывались и предполагаемые даты. Москва все обвинения опровергала. Президент Владимир Путин указывал, что именно страны НАТО продолжают создавать очаги напряженности у границ России.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что британский премьер-министр поддержал идею отключения России от системы SWIFT. Кроме того, по данным издания, он не исключает и введения санкций против газопровода «Северный поток-2».