Евросоюз ответит санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР

Евросоюз осуждает признание Россией независимости Л/ДНР и ответит санкциями, говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля.

"Председатель Мишель и председатель фон дер Ляйен самым решительным образом осуждают решение президента России приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований. Этот шаг является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений. Союз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту", - отмечается в тексте.

ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщает, что в ЕС обсуждают возможность созыва экстренного саммита для принятия ответных мер.

"Глава Европейского совета проводит консультации с лидерами государств сообщества насчет созыва экстренного саммита ЕС для подготовки единого ответа на действия России", - сказал он.