Россия расширила черный список представителей ЕС

В ответ на введенные Евросоюзом санкции Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию.

"Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД РФ.

По данным МИД, в черном списке оказались в первую очередь руководители ряда европейских частных военных компаний (ЧВК), действующих в различных регионах мира. Также в перечень включили представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти некоторых стран Евросоюза, "несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и насаждение мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ". Конкретных имен ведомство не называет.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу решения российских властей о запрете въезда в РФ неопределенному числу представителей стран-членов и институтов ЕС.

"Это решение лишено правового обоснования и транспарентности и повлечет соответствующую реакцию. Приняв его, Россия продолжает подпитывать климат напряженности в Европе, вместо того чтобы способствовать деэскалации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.