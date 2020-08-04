МАРТ уточнил условия исключения из списка юрлиц, временно не допускаемых к госзакупкам

МАРТ Беларуси своим постановлением №52 от 17 июля 2020 года расширил основания для досрочного исключения юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, из списка поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок.

«В частности, в случае подтверждения, что юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенное в список, является единственным производителем, такое лицо подлежит исключению из списка», - говорится в сообщении ведомства.

«Кроме того, в случае подтверждения факта представления недостоверной информации, послужившей основанием для исключения юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, из списка, такое лицо заново подлежит включению в список на два года, при этом с учетом срока, в течение которого юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, ранее находилось в списке», -- также сказано в сообщении.

Во избежание ситуаций с многочисленными обращениями субъектов хозяйствования с заявлением об исключении их из списка, в постановлении № 52 уточняется, что повторное исключение юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, на основании подобного факта уже не производится.