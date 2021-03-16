Последнее обновление: 16.03.2021 12:02

Лукашенко потребовал установить контроль над оборотом криптовалют

Лукашенко потребовал от правительства и Нацбанка установить необходимый контроль над операциями с криптовалютами и токенами в синеокой.

«В 2017 году мы первые в мире специальным декретом создали правовые условия для развития этих технологий в Беларуси… Как мне докладывают, кричащих злоупотреблений в этой сфере не допущено. Вместе с тем в мире уже выработались определенные правила, направленные на предотвращение легализации преступных доходов, недопущение финансирования терроризма и исключение предпосылок к различного рода криминальной деятельности», - сказал Лукашенко на совещании.

"Поэтому правительство, Комитет государственного контроля, Нацбанк предлагают уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций", - потребовал он.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование