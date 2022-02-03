В январе в Беларуси зафиксированы не менее 153 политических задержаний – правозащитники

Белорусские правозащитные организации подвели итог января 2022 года, сообщив, что в отчетном месяце зафиксировали не менее 153 задержаний по политическим мотивам.

Судьи приговорили задержанных как минимум к 3 штрафам на общую сумму 4256 рублей и 41 административному аресту общей продолжительностью 543 суток.

Вместе с тем, правозащитники сообщают о трех случаях, когда судьи решили прекратить административные дела в связи с недоказанностью вины.

На протяжении уже нескольких месяцев самой популярной "политической" статьей, по которой белорусов отправляют за решетку и наказывают огромными штрафами, является ст. 19.11 КоАП ("распространение экстремистских материалов"). Только в регионах за январь по этой статье осудили минимум 20 человек. Но также известно, что трое судей решили прекратить административные дела "в связи с недоказанностью вины в совершении правонарушения".

Так, например, судья Лидского района Владимир Федорович счел, что подписка на Nexta не доказывает вину мужчины. В его телефоне милиционеры не обнаружили ни пересланной "экстремистской продукции", ни ее изготовления, ни хранения с целью распространения. К такому же заключению пришли судьи Лепельского района и Ленинского района Бреста.