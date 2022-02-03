Беларусь перехватила украинский разведывательный БЛА

Беларусь 24 января 2022 года перехватила над своей территорий украинский беспилотник, который, как утверждается в заявлении МИД РБ, был запущен с разведывательной целью.

«…украинский БЛА 24 января 2022 г. незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил. На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский", - говорится в сообщении МИД РБ.

В этой связи власти РБ заявили решительный протест послу Украины в РБ Игорю Кизиму.

«До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе», - сказано в сообщении.